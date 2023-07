Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Coline Ramonet-Bonis centre de loisirs « Planète, science Méditérranée » Grasse, 17 juillet 2023, Grasse.

Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Coline Ramonet-Bonis 17 – 27 juillet centre de loisirs « Planète, science Méditérranée »

Rouvrir le monde avec Coline Ramonet-Bonis au centre de loisirs « Planète, science Méditérranée », Grasse.

Bestiaire des airs

Comment le vent véhicule-t-il les mots que nous énonçons ; collabore-t-il avec les oiseaux et les arbres ; prend-t-il de l’élan sur le dos des falaises et comment siffle-t-il aux abords des montagnes ? Ocarinas en terre, flûtes de pan végétales, carillons minéral, attrapes vent, micros-récits fictionnels et invention de nouveaux noms des vents seront autant de manière de s’attacher au vent et de porter attention aux mouvements invisibles de l’air qui nous entoure toustes et nous lient en permanence les un.es aux autres ainsi qu’aux paysages.

Bestiaire des airs est la rencontre de nos projets avec Nicole Demichelis. Ce sont des protagonistes du vent, des papesses des courants-d’air, des adelphes sifflantes que nous élaborerons avec les enfants. Par des costumes sonores qui chantent avec le vent et nos mouvements et la construction de caractères, nous proposons l’élaboration d’un spectacle présentant les créatures du bestiaire des airs réalisées lors de la résidence.

Dans une idée de récolter nos matières premières, nous organiserons des excursions dans la forêt et à la récupérathèque. Il s’agira de transmuter nos récoltes en costumes/instruments sonores en réfléchissant à leurs mouvements et à ceux du vent ainsi que penser des récits fantastiques qui tisseront les enfants à leurs créatures et que nous libéreront aux vents lors du spectacle de fin.

centre de loisirs « Planète, science Méditérranée » 11 Rue Sans Peur, 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-27T09:00:00+02:00 – 2023-07-27T17:00:00+02:00

© Coline Ramonet-Bonis