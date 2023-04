Balade en kayak sur la Seulles Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles (CLNA), 8 avril 2023, .

Balade en kayak sur la Seulles 8 avril – 30 septembre Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles (CLNA) Tarif enfant 42,00

En compagnie d’un moniteur diplômé, vous découvrirez cette rivière du Calvados et son environnement à la fois sa faune, sa flore, ses paysages… Cette balade vous mènera de Banville, au pied de son lavoir, jusqu’à la station balnéaire de Courseulles sur Mer. Cette descente en kayak dure 2 heures et elle est accessible aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans. Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un majeur. Le rdv se fait 1 heure avant au Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles. Comptez 2h de descente mais 4h d’activité, 1h avant la descente et 1 après. Tarifs de groupe : nous contacter.

Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles (CLNA) Rue du Debarquement,14960,ASNELLES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T14:00:00+02:00 – 2023-04-08T16:00:00+02:00

2023-09-30T13:00:00+02:00 – 2023-09-30T15:00:00+02:00

Balade et randonnée nautique

CLNA