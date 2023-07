Les films en carton à La Bourboule – atelier cinéma Centre de Loisirs municipal de La Bourboule La Bourboule, 10 juillet 2023, La Bourboule.

Les films en carton à La Bourboule – atelier cinéma 10 – 13 juillet Centre de Loisirs municipal de La Bourboule

Quand on n’a pas de moyens, on a des idées !

Au cours de cet atelier cinéma pour les jeunes de 3 à 16 ans, venez retourner la bande-annonce des Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet à l’occasion du passage du Tour de France dans le Massif du Sancy : décors, accessoires, tournage, prise de son, montage… Ce sont toutes les étapes de la conception d’un film qui seront revisitées avant la projection de la bande annonce créée et du film original le 13 juillet au cinéma Le Roxy !

Centre de Loisirs municipal de La Bourboule 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T11:30:00+02:00

2023-07-13T20:00:00+02:00 – 2023-07-13T22:00:00+02:00

© illustration originale : Sylvain Chomet – Conception graphique : Plein la Bobine