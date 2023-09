Cet évènement est passé Savourez le patrimoine vivant de la biodiversité linguistique du Fenouillèdes lors d’un petit déjeuner Centre de loisirs Maury Catégories d’Évènement: Maury

Pyrénées-Orientales Savourez le patrimoine vivant de la biodiversité linguistique du Fenouillèdes lors d’un petit déjeuner Centre de loisirs Maury, 17 septembre 2023, Maury. Savourez le patrimoine vivant de la biodiversité linguistique du Fenouillèdes lors d’un petit déjeuner Dimanche 17 septembre, 10h00 Centre de loisirs Gratuit. Entrée libre. À Maury, une des portes du Fenouillèdes occitan, participez à la deuxième édition d’un petit déjeuner occitano-catalan pour valoriser et transmettre la biodiversité linguistique de l’espace frontalier. Centre de loisirs Avenue Jean Jaurès, 66460 Maury Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 59 15 24 http://www.maury-village.com/ Complexe sportif et culturel. Large parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00 ©bibliothèque Détails Catégories d’Évènement: Maury, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Centre de loisirs Adresse Avenue Jean Jaurès, 66460 Maury Ville Maury Departement Pyrénées-Orientales Lieu Ville Centre de loisirs Maury latitude longitude 42.809604;2.599523

Centre de loisirs Maury Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maury/