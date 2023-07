Rêve Lune – Le Livre Centre de loisirs L’île aux loisirs L’Isle-sur-la-Sorgue, 24 juillet 2023, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Rêve Lune – Le Livre 24 juillet – 1 septembre Centre de loisirs L’île aux loisirs

Projet des artistes Elodie Funès et Vittorio Callegarin : réaliser et parfaire la mise en scène de notre spectacle « Le livre », afin de pouvoir le jouer en théâtre pour des représentations scolaires et tout public. Texte et musique écrit, résidence dédiée à la mise en scène: Entre marionnettes, jonglage et musique, deux personnages espiègles et taquins proposent avec humour leurs remèdes à l’ennui. Ensemble ils cherchent. Des mots, des jeux, des chansons, tout est prétexte à occuper le temps. Jusqu’à ce qu’ils ouvrent… le Livre ! Chaque page est une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, une nouvelle ambiance, et si l’ennui te rattrape, tourne la page ! Le tout est joué, chanté, entre poésie et humour. Un spectacle qui nous invite tous à lire, à lire encore et toujours, pour s’évader, pour s’inventer, pour s’oublier ou se retrouver quand on en a besoin.

De part la multidisciplinarité de notre projet artistique, nous prévoyons des actions variées. Nous aborderons la pratique de la magie, du jonglage, un travail de la voix, du chant et des percussions corporelles, ainsi que des jeux autour du théâtre afin de lier ces différentes disciplines. Nous prévoyons un temps de restitution par les enfants chaque fin de semaine, afin qu’ils montrent ce qu’ils ont appris et pour leur donner une première expérience de la représentation scénique.

Centre de loisirs L’île aux loisirs L’îsle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00

2023-09-01T09:00:00+02:00 – 2023-09-01T12:00:00+02:00

