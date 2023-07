Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Théo Combaluzier centre de loisirs Les Moulins Castagniers, 10 juillet 2023, Castagniers.

Texture de nos villages

Lors de cette résidence je propose un atelier autour de la création d’un pochoir à plusieurs mains qui donnerait naissance à une fresque. Cette technique que j’ai développé lors de mes études aux beaux arts (dans l’idée de reproduire des palimpsestes publicitaires) a la particularité d’être réalisée à partir d’enduit teinté et non de peinture généralement utilisée pour la création de fresque. En effet l’utilisation de ce matériau permet une plus grande liberté de contraste sur le support sur lequel il est posé.

Ce projet se ferait donc en deux temps :

Le premier serait d’imaginer la fresque et ce quelle représente en partant d’une question simple, quelles sont les images que vous évoque le village où vous habitez ? La réponse serait retranscrite sur papier de deux manières possibles : soit lors d’une déambulation en groupe dans le village et ses alentours à la recherche de motifs, d’endroits, d’images et de détails, capturés par des prises de vues puis traduites par un assemblage ou un collage de ces photos.

Ou alors en organisant l’élaboration, sans contraintes précises, d’un cadavre exquis qui consiste selon André Breton à « faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu’aucune d’elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes ».

Ensuite viendrait l’étape du découpage du dessin composé pour la création du pochoir et la mise en forme murale, le fin mot de la composition et le choix des couleurs étant décidé en groupe et en respectant les envies de chacun et chacune.

Ce projet que je propose a avant tout pour but de matérialiser un instant présent et de l’ancrer dans le futur, de matérialiser le concept d’empreinte et de mémoire collective à l’échelle d’un village, d’honorer et de modifier des lieux communs, d’apprécier les traces visible ou non que nous laissons.

centre de loisirs Les Moulins, Castagniers 06670, Alpes-Maritimes

© Théo Combaluzier