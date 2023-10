ATELIERS MANGAS POUR LES ENFANTS CENTRE DE LOISIRS « LES GALOPINS EN MARC Mérinchal, 25 octobre 2023, Mérinchal.

Mérinchal,Creuse

Ateliers mangas animés par 2 artistes peintures, Jacques Baudru et Marie-France Védrine ; 2 ateliers sont prévus : 1 pour les moins de 6 ans, l’autre pour les 6-14 ans

Inscriptions obligatoire au 06 52 39 50 68.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 12:00:00. .

CENTRE DE LOISIRS « LES GALOPINS EN MARC

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Manga workshops led by 2 painting artists, Jacques Baudru and Marie-France Védrine; 2 workshops are planned: 1 for children under 6, the other for 6-14 year-olds

Registration required: 06 52 39 50 68

Talleres de manga dirigidos por 2 pintores, Jacques Baudru y Marie-France Védrine; están previstos 2 talleres: 1 para menores de 6 años y otro para 6-14 años

Inscripción previa en el 06 52 39 50 68

Manga-Workshops, die von 2 Malereikünstlern, Jacques Baudru und Marie-France Védrine, geleitet werden; es sind 2 Workshops vorgesehen: 1 für Kinder unter 6 Jahren, der andere für Kinder von 6 bis 14 Jahren

Anmeldung erforderlich unter 06 52 39 50 68

Mise à jour le 2023-10-16 par Marche et Combraille en Aquitaine