Vacances d’Automne au Centre de Loisirs ! Centre de loisirs les Drolles Loures-Barousse, 23 octobre 2023, Loures-Barousse.

Loures-Barousse,Hautes-Pyrénées

L’amicale Laïque de Barousse propose au Local ados

pour les vacances d’Automne 2023 : Un Happy Halloween!!

Du Lundi 23 Octobre au Lundi 3 Novembre

RDV au local à Loures-Barousse

Réservation obligatoire !.

2023-10-23 fin : 2023-11-03 . .

Centre de loisirs les Drolles LOURES-BAROUSSE

Loures-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



L’amicale Laïque de Barousse offers Local ados

for the Autumn vacations 2023: Happy Halloween!

Monday, October 23 to Monday, November 3

Meet at the local in Loures-Barousse

Reservation mandatory!

La Amicale Laïque de Barousse ofrece los ados Locales

para las fiestas de Otoño 2023: ¡Feliz Halloween!

Del lunes 23 de octubre al lunes 3 de noviembre

Punto de encuentro en el local de Loures-Barousse

Reserva obligatoria

Die Amicale Laïque de Barousse bietet dem Local ados Folgendes an

für die Herbstferien 2023: Ein Happy Halloween!

Von Montag, dem 23. Oktober bis Montag, dem 3. November

Treffpunkt im Jugendzentrum in Loures-Barousse

Reservierung erforderlich!

