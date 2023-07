L’acte de danser ensemble Centre de Loisirs Le Rigeard Chartres, 17 juillet 2023, Chartres.

Annabelle Pirlot, artiste chorégraphique, et Vincent Sauve, musicien compositeur, travaillent dans leurs pratiques respectives au développement des expressions et au maillage des individus.

Au travers des ateliers ludiques basés sur la création de cartes de jeux et de mélodies rythmiques, ils font découvrir au jeune public un nouveau principe d’écriture artistique créative et de composition basé sur l’aléatoire et l’écoute de l’autre. Les participants imaginent un système d’écriture grâce aux dessins et aux symboles pour visualiser un geste ou un son.

De cette articulation naît une véritable forme de communication chorégraphique qui donne lieu à des représentations et des performances quotidiennes.

Musiciens invités:

Patricio Lisboa , contrebasse

, contrebasse Bo Van Der Werf , saxophone baryton

, saxophone baryton Vincent Raude, electronic et paysages sonores

Danseuse invitée:

Alice Lada

Centre de Loisirs Le Rigeard Route des Grands Près 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 72 75 24 46 http://www.bazoumproduction.com

2023-07-17T09:30:00+02:00 – 2023-07-17T11:30:00+02:00

2023-07-21T14:30:00+02:00 – 2023-07-21T16:30:00+02:00

