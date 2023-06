Centre de loisirs Le Petit Louis Centre de loisirs Le Petit Louis Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes

Essonne Centre de loisirs Le Petit Louis Centre de loisirs Le Petit Louis Corbeil-Essonnes, 21 juin 2023, Corbeil-Essonnes. Centre de loisirs Le Petit Louis Mercredi 21 juin, 16h00 Centre de loisirs Le Petit Louis Lau2x (pop urbaine qui plaira aux enfants). Centre de loisirs Le Petit Louis 66 rue Saint Spire 91100 Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T16:00:00+02:00 – 2023-06-21T18:00:00+02:00

2023-06-21T16:00:00+02:00 – 2023-06-21T18:00:00+02:00 ©Lau2x Détails Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes, Essonne Autres Lieu Centre de loisirs Le Petit Louis Adresse 66 rue Saint Spire 91100 Ville Corbeil-Essonnes Departement Essonne Age max 99 Lieu Ville Centre de loisirs Le Petit Louis Corbeil-Essonnes

Centre de loisirs Le Petit Louis Corbeil-Essonnes Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corbeil-essonnes/

Centre de loisirs Le Petit Louis Centre de loisirs Le Petit Louis Corbeil-Essonnes 2023-06-21 was last modified: by Centre de loisirs Le Petit Louis Centre de loisirs Le Petit Louis Corbeil-Essonnes Centre de loisirs Le Petit Louis Corbeil-Essonnes 21 juin 2023