Léry-Poses Centre de loisirs Jean Coiffier, 11 juillet 2022, Grand-Couronne. Léry-Poses 11 juillet – 19 août Centre de loisirs Jean Coiffier dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de loisirs Jean Coiffier rue du champ du bois 76530 Grand-Couronne Les Essarts Grand-Couronne 76530 Seine-Maritime Normandie La base régionale de Plein Air et de Loisirs de Léry-Poses est un équipement de loisirs orienté principalement vers les sports et loisirs nautiques. Elle est située dans l’Eure, sur la rive gauche d’un méandre de la Seine à 30 km en amont de Rouen. Le site fait 1 000 hectares.

La base de loisirs comprend deux lacs artificiels: le lac du Mesnil (réservé aux collectivités, associations, clubs sportifs) et lac des Deux-Amants. Les sports nautiques sont possibles ainsi que la baignade. Il y a également des sentiers, des jeux pour enfants, un minigolf, et un golf de 18 trous.

La serre tropicale zoologique Biotro^pica est installée sur le site. Le parc comprend aussi une réserve ornithologique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T10:30:00+02:00

2022-08-19T16:29:00+02:00

Age minimum 8 Age maximum 14

