Marne Stage d’été Tai Chi Chuan & Qi Gong centre de loisirs Giffaumont-Champaubert, 19 août 2023, Giffaumont-Champaubert. Stage d’été Tai Chi Chuan & Qi Gong 19 et 20 août centre de loisirs Tarifs selon hébergement. Nous consulter Méditation en pleine conscience, Qi Gong et Tai Chi Chuan avec Virginie Gatellier au Lac du Der, les 19 et 20 août 2023 au Centre de Loisirs de Giffaumont/Ligie 55. Qi Gong des Reins. Petite circulation céleste. Forme en 42 mouvements en Tai Chi Chuan centre de loisirs giffaumont Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « taichichuanstdizier@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T09:00:00+02:00 – 2023-08-19T19:00:00+02:00

2023-08-20T09:00:00+02:00 – 2023-08-20T19:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Giffaumont-Champaubert, Marne

