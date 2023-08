Spectacle « La Caraverne » – compagnie Si tu l’imagines Centre de Loisirs Galgon, 27 octobre 2023, Galgon.

Galgon,Gironde

Théâtre ambulant à visée philosophique

Venez en famille découvrir le théâtre et la philosophie dans une caravane ..une expérience unique ! Imaginons une caravane en forme de Caverne, d’abord fermée à la lumière, dont on ressortirait un peu plus éclairé !

Imaginons des histoires et des contes, de Platon à nos jours, réinventés, en images et en musique, pour se mettre en appétit. Imaginons ce petit théâtre ambulant, au coeur du 21e siècle, cet endroit d’où l’on voit, d’où l’on regarde et d’où l’on prend de la distance, pour repenser le monde et prendre confiance en notre capacité d’invention et d’action.

Une proposition de Laurence Poueyto avec Script.

Tout public en famille à partir de 7 ans.

Sur réservation, jauge très limitée..

Centre de Loisirs

Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Travelling theater with a philosophical slant

Bring the whole family to discover theater and philosophy in a caravan…a unique experience! Imagine a caravan in the shape of a cave, initially closed to light, from which you emerge a little more enlightened!

Imagine stories and tales, from Plato to the present day, reinvented in images and music, to whet your appetite. Let?s imagine this little traveling theater, at the heart of the 21st century, a place from which we can see, watch and distance ourselves, to rethink the world and gain confidence in our capacity for invention and action.

A proposal by Laurence Poueyto with Script.

Suitable for all ages 7 and up.

By reservation only, capacity very limited.

Teatro itinerante con tintes filosóficos

Venga con su familia y descubra el teatro y la filosofía en una caravana… ¡una experiencia única! Imagine una caravana en forma de cueva, inicialmente cerrada a la luz, de la que saldrá un poco más iluminado

Imagine historias y cuentos, desde Platón hasta nuestros días, reinventados en imágenes y música, para abrirle el apetito. Imaginemos este pequeño teatro ambulante, en pleno siglo XXI, un lugar donde ver, mirar y dar un paso atrás, para repensar el mundo y ganar confianza en nuestra capacidad de invención y acción.

Una propuesta de Laurence Poueyto con guión.

Para todas las edades, a partir de 7 años.

Con reserva previa, aforo muy limitado.

Wandertheater mit philosophischer Ausrichtung

Entdecken Sie mit Ihrer Familie das Theater und die Philosophie in einem Wohnwagen … ein einzigartiges Erlebnis! Stellen wir uns einen Wohnwagen in Form einer Höhle vor, die zunächst dem Licht verschlossen ist, aus der man aber etwas erleuchteter wieder herauskommt!

Stellen wir uns Geschichten und Märchen von Platon bis heute vor, die in Bildern und Musik neu erfunden werden, um den Appetit anzuregen. Stellen wir uns dieses kleine Wandertheater im Herzen des 21. Jahrhunderts vor, diesen Ort, von dem aus man sehen, betrachten und Abstand gewinnen kann, um die Welt neu zu überdenken und Vertrauen in unsere Erfindungs- und Handlungsfähigkeit zu gewinnen.

Ein Vorschlag von Laurence Poueyto mit Script.

Für alle Zuschauer und Familien ab 7 Jahren.

Mit Reservierung, sehr begrenzte Zuschauerzahl.

