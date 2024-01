Le bal chorégraphique – Forest-sur-Marque Centre de loisirs Forest-sur-Marque, dimanche 24 mars 2024.

Le bal chorégraphique – Forest-sur-Marque Proposé par le Ballet du Nord, CCN & Vous ! Dimanche 24 mars, 17h00 Centre de loisirs Gratuit, sur réservation

Début : 2024-03-24T17:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:30:00+01:00

Le Bal chorégraphique, acte rassembleur et léger, invite les foules à entrer dans la danse le temps d’une soirée ! Transmettant durant les répétitions les outils chorégraphiques qui conduiront au lâcher-prise tout en conservant l’exigence artistique, Sylvain Groud et trois danseurs et danseuses professionnels permettent aux amateurs-complices de prendre part à cette création collective dans un processus d’échange de pratiques et de savoirs. Une chorégraphie contagieuse envahit alors la foule à l’écoute de plusieurs tubes incontournables et iconiques mixés par un DJ, créant un happening festif.

Chorégraphie Sylvain Groud

Trois interprètes danse et transmission parmi Zoranne Serrano, Cristina Santucci, Mathilde Devoghel, Maxime Vanhove, Yohann Baran, Camille Dewaele, Mathilde Delval, Céline Lefèvre, Jean David, Salomé Van Quekelberghe, Nathan Bourdon, Charline Raveloson, Lauriane Madelaine, Julien Raso, Jérémy Martinez, Julien-Henry Vu Van Dung

Avec les musiciens et musiciennes Myako, DJ ou Malik Berki, DJ

Avec les danseuses et danseurs amateurs

Production Ballet du Nord – Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France

Commande Philharmonie de Paris

Durée : 1h30

Tout public

– Bus : Lignes 36 et 66 – Arrêt « Mairie »

– Covoiturage : Réservez votre trajet sur Pass Pass Covoiturage

Centre de loisirs 97 rue Principale, Forest-sur-marque Forest-sur-Marque 59510 Nord Hauts-de-France

© Frédéric Iovino