Rêves Party – une mosaïque de spectacles Centre de loisirs Évrecy, 11 août 2023, Évrecy.

Rêves Party – une mosaïque de spectacles Vendredi 11 août, 17h30 Centre de loisirs Entrée libre

La Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon s’associe à la Troupe des Rêveurs New World et aux 5 centres de loisirs du territoire pour proposer une programmation artistique sur la période estivale. La Troupe des Rêveurs est un collectif d’artistes des arts de la rue pluridisciplinaire : danse, théâtre, conte, marionnette, musique, chant et arts plastiques.

Au programme cet été sur le territoire de la CCVOO : spectacles et ateliers à destination des jeunes, de leurs familles, et plus largement des habitants du territoire…

Les spectacles sont gratuits et les ateliers sont réservés aux enfants des centres de loisirs du territoire.

A Evrecy, nous vous invitons à une balade artistique dans le Parc du Moulin (départ du centre de loisirs).

Centre de loisirs 1 Pl. du Général de Gaulle, 14210 Évrecy Évrecy 14210 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-11T17:30:00+02:00 – 2023-08-11T19:00:00+02:00

2023-08-11T17:30:00+02:00 – 2023-08-11T19:00:00+02:00

©Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon