Centre de Loisirs été 2022 Le Touquet-Paris-Plage, 11 juillet 2022, Le Touquet-Paris-Plage.

29 avenue de Villemessant Le Touquet-Paris-Plage

2022-07-11 – 2022-08-19

29 avenue de Villemessant Le Touquet-Paris-Plage 62520

Le Touquet-Paris-Plage L’accueil de loisirs permanent ouvre ses portes pour l’été de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Des activités variées sont proposées aux enfants âgés de 2 ans et demi (scolarisés) à 12 ans (balade nature, cuisine, activités manuelles,sorties…),celles-ci encadrées par des animateurs diplômés BE et BAFA (spécialité petite enfance).

Les inscriptions se font à la demi-journée ou à la journée, auprès du Pôle Jeunesse Centre Social et Culturel.

Téléchargez ici sur votre droite :

– Le bulletin d’inscription

– Les tarifs et horaires

– La fiche sanitaire

– Le règlement intérieur

centresocial@ville-letouquet.fr +33 3 21 05 28 45

dernière mise à jour : 2022-06-02 par