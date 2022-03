Centre de loisirs en breton Ecole de Castelpic Pabu Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Centre de loisirs en breton

du lundi 11 avril au vendredi 15 avril à Ecole de Castelpic

Le CLSH se situe dans l’ancienne école de Castelpic, à Guingamp. Nous disposons de 3 salles de classe spacieuses (cantine, salle de travaux manuels, salle de jeux/bibliothèque), une petite salle destinée au repos et des sanitaires (dont sanitaires pour les petit.e.s). Le CLSH se trouve dans le quartier de Castel Pic où sont implantées de nombreuses infrastructures. On y trouve une aire de jeux pour les petit.e.s (toboggan, balançoires…), des grands espaces d’herbes idéaux pour les grands jeux, un bois, un jardin partagé, un terrain de basket… Un terrain de football, de bosses, un petit parcours d’accrobranche et un skate park sont également disponibles à 15mn de marche. Il est possible de se rendre à pied au centre ville de Guingamp pour profiter de ses infrastructures (piscine, médiathèque, jardin public…). Contrairement aux séjours de vacances, l’ALSH permet de travailler des objectifs pédagogiques sur du long terme, avec des enfants qui reviennent régulièrement. Nous ne pourrons sensibiliser les enfants à tous nos objectifs pédagogiques s’il n’est pas question de plaisir dans ce que nous mettons en place. L’objectif premier est que les enfants aient envie de venir au centre de loisir, s’y sentent bien, y passent du bon temps !

sur inscription

Ecole de Castelpic 11 rue des chataigniers Guingamp Pabu

