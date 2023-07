Soirée de clôture [CAP33] Centre de loisirs du Pinsan Eysines, 1 septembre 2023, Eysines.

Soirée de clôture [CAP33] Vendredi 1 septembre, 19h00 Centre de loisirs du Pinsan Gratuit, sur inscription pour le repas

Vendredi 1er septembre à 19h, profitez d’un repas proposé par l’ESE Rugby Club (sur inscription) puis d’un concert du groupe pop rock bordelais Who are you.

Gratuit, sur inscription pour le repas

Centre de loisirs du Pinsan rue du pinsan Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0633835977 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T19:00:00+02:00 – 2023-09-01T21:30:00+02:00

soirée cap33