Séjour ados – Nature et eau vive – Serre Ponçon Centre de loisirs du Lautaret Ubaye-Serre-Ponçon, 7 août 2023, Ubaye-Serre-Ponçon.

Séjour ados – Nature et eau vive – Serre Ponçon 7 – 11 août Centre de loisirs du Lautaret de 50€* à 450€ (plus adhésion) selon Quotient Familial (*tarif colo apprenantes)

Ce séjour est destiné aux enfants entre 11 et 17 ans, désireux de découvrir la nature à travers un projet d’éducation à l’environnement et de la pratique sportive.

L’objectif général de ce séjour est de favoriser, grâce à des activités ludiques et sportives, la découverte de l’environnement montagnard et aquatique. Il a pour but de développer le sens des responsabilités et la création du lien social avec ses pairs, de favoriser les sports de plein air qui associent les déplacements et la découverte du patrimoine (courses d’orientation, randonnée pédestre, rafting, grands jeux).

Centre de loisirs du Lautaret St Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon 04340 Saint-Vincent-les-Forts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.cscjeanpaulcoste.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442273296 »}, {« type »: « email », « value »: « jeunes@cscjeanpaulcoste.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cscjeanpaulcoste.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T08:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-11T08:00:00+02:00 – 2023-08-11T19:00:00+02:00

sport de nature Montagne

Centre Socio-Culturel Jean-Paul Coste