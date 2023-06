SEJOUR NATURE ET ADRENALINE Centre de Loisirs du Lautaret Ubaye-Serre-Ponçon Ubaye-Serre-Ponçon Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

SEJOUR NATURE ET ADRENALINE 24 – 28 juillet Centre de Loisirs du Lautaret Tranche 1 190

Deuxième enfant 170

Tranche 2 210

Deuxième enfant 190

Tranche 3 230

Deuxième enfant 210

Tranche 4 250

Deuxième enfant 230

Tranche 5 270

Deuxième enfant 250

Prix de 50€ pour les bénéficiaires colos apprenantes. Séjours de 5 jours à proximité du lac de Serre-Ponçon pour 16 jeunes issu de la commune d'Althen des Paluds et fréquentant la structure « Accueil Jeunes ». Le séjour est organisé par la municipalité Centre de Loisirs du Lautaret Le Lautaret 04340 Saint Vincent Les Forts Ubaye-Serre-Ponçon 04340 Saint-Vincent-les-Forts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-07-24T08:30:00+02:00 – 2023-07-24T20:30:00+02:00

