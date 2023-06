Le Barboux on en est fou Centre de Loisirs du Barboux Le Barboux, 21 juillet 2023, Le Barboux.

Le Barboux on en est fou 22 – 29 juillet Centre de Loisirs du Barboux 460

Dans un cadre naturel à 1037 m d’altitude, notre centre situé au village du Barboux. Il accueillera votre enfant pour passer des vacances épanouissantes.

Une équipe d’animation formée et dynamique accompagnera votre enfant à l’aventure !

Il profitera de ses vacances en partageant et en vivant des expériences enrichissantes. A la découverte d’activités variées et originales, les choix de votre enfant seront pris en compte en fonction de ses besoins et surtout de ses envies.

• Animations : Grands jeux, veillées, moments festifs, journées à thèmes

• Activités culturelles : Théâtre, musique, danse…

• Sportives : Sortie à la piscine, équitation,

• Animations natures : sensibilisation l’environnement, construction de cabanes, balades, visite de la ferme pédagogique.

• Temps libres encadrés

Un séjour au Barboux dans une ambiance familiale, un cadre sécurisant, pour partager, apprendre et se créer des souvenirs, voilà la recette pour passer des supers vacances.

Centre de Loisirs du Barboux 18 route du pissoux Le Barboux 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T00:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:59:00+02:00

2023-07-29T00:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:59:00+02:00

