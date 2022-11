Bal Folk Centre de Loisirs d’Herblay, Herblay (95)

gratuit , auberge espagnole

gratuit , auberge espagnole

avec Les Musiciens de la Ronde d'Herblay, , Thierry Balabauet Michèle Boutet et Tramm-Tro

Valses, mazurkas, scottischs……., bourrées berrichonnes et danses bretonnes .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T19:30:00+01:00

2023-01-21T23:30:00+01:00

