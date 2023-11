Stage de danses trad Centre de loisirs de Tarbes, rond-point pépinière Bourquin, Bordères-sur-l’Échez (65) Stage de danses trad Centre de loisirs de Tarbes, rond-point pépinière Bourquin, Bordères-sur-l’Échez (65), 20 avril 2024, . Stage de danses trad Samedi 20 avril 2024, 10h00 Centre de loisirs de Tarbes, rond-point pépinière Bourquin, Bordères-sur-l’Échez (65) 30€ adhérents ETMT, 35€ non ETMT Lors de ce stage nous aborderons les valses (3, 5, 8 & 11 temps), les scottishs avec des variantes, les mazurkas avec des variantes et certaines bourrées du Berry. Réservation et renseignements au 06 17 45 45 21 ou sraffinpic@orange.fr etmt@laposte.net Le stage sera suivi d’un bal à 21h animé par le groupe de Gérard Godon PARASOL et V2V pour la 1ère partie. source : événement Stage de danses trad publié sur AgendaTrad Centre de loisirs de Tarbes, rond-point pépinière Bourquin, Bordères-sur-l’Échez (65) Route de Bours

