Mini-Camp – Lac de Chalain (Jura) 17 – 21 juillet Centre de Loisirs de Selongey Entre 45€ et 65€ selon QF

Nous proposons aux enfants de 9 à 12 ans : 5 jours du 17 au 21 juillet 2023, au coeur du Jura, au bord du lac de Chalain.

L’équipe d’animation propose aux familles et à leurs enfants un camp de 5 jours au Camping du Git :

– Le Camping du Git est situé à Montigny sur l’Ain, à proximité de Champagnole (13 km) – 4 nuitées sous tente

– Le départ aura lieu depuis Selongey : 1h30 – 133km

– Transport en mini-bus : convention avec Is Selongey Football

– Effectif limité 12 enfants

– Encadrement par assuré par 2 animateurs diplômés

Programme d’activités : baignade et activités nautiques au Lac de Chalain / Accrobranche / Musée du Jouet / Lac de Clairvaux / Canyoning / …

Centre de Loisirs de Selongey selongey Selongey 21260 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0674557380 »}]

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-21T08:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00

