Fête des trucs avec des gens Centre de loisirs de Saint Clair de Halouze Saint-Clair-de-Halouze, 26 août 2023, Saint-Clair-de-Halouze.

Saint-Clair-de-Halouze,Orne

Gratiferia et marché de connaissances : sensibilisation canine, ateliers tricot, zéro déchet, fresque du climat, peinture végétale, exposition photos, jeux… et encore bien d’autres ateliers à venir !

Buvette et petite restauration.

2023-08-26 14:00:00 fin : 2023-08-26 18:00:00. .

Centre de loisirs de Saint Clair de Halouze

Saint-Clair-de-Halouze 61490 Orne Normandie



Gratiferia and knowledge market: dog awareness, knitting workshops, zero waste, climate fresco, plant-based painting, photo exhibition, games? and many more workshops to come!

Refreshments and snacks

Gratiferia y mercado del conocimiento: sensibilización canina, talleres de punto, residuos cero, fresco climático, pintura vegetal, exposición fotográfica, juegos… ¡y muchos talleres más por venir!

Refrescos y tentempiés

Gratiferia und Wissensmarkt: Sensibilisierung für Hunde, Strickworkshops, Zero Waste, Klimafresken, Pflanzenmalerei, Fotoausstellung, Spiele… und noch viele andere Workshops, die noch kommen werden!

Getränke und kleine Snacks

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité