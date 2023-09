La famille, les écrans et moi Centre de Loisirs de Pélussin Pélussin Catégories d’Évènement: Loire

Pélussin La famille, les écrans et moi Centre de Loisirs de Pélussin Pélussin, 27 septembre 2023, Pélussin. La famille, les écrans et moi Mercredi 27 septembre, 17h00 Centre de Loisirs de Pélussin Entrée libre Dans le cadre de son partenariat avec la MSA Ardèche Drôme Loire, la Maison des Services propose chaque mois une rencontre familiale et ludique à partager entre grands et petits autour du thème du digital. , ́ : ̀ ̂ ! Au programme : Quiz, temps d’échange, partage et bienveillance

Les écrans sont partout et le numérique prend une place centrale dans notre quotidien. Aussi, nous vous offrons la possibilité d’échanger sur vos pratiques, de vous questionner sur vos connaissances et de vous amuser ensemble autour de ce thème. Entrée libre

Pour les parents et les enfants Pour toute question et demande d’information contactez-nous au 04 74 56 75 60 ou par mail à mds@pilatrhodanien.fr Centre de Loisirs de Pélussin 19 rue Soubeyrand, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:mds@pilatrhodanien.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

