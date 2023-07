Atelier Hip-Hop Centre de loisirs de la Verrière La Verrière Catégories d’Évènement: La Verrière

Yvelines Atelier Hip-Hop Centre de loisirs de la Verrière La Verrière, 24 juillet 2023, La Verrière. Atelier Hip-Hop 24 – 28 juillet Centre de loisirs de la Verrière Entrée libre sur inscription au CLSH Un atelier d’initiation au hip-hop (destiné aux enfants du centre de loisirs 7/8 ans et 9/11 ans).

Ces ateliers de pratique ont pour ambition de travailler le rapport aux corps, le rapport à soi et le rapport aux autres. Intervenant : Boris Bodonon, danseur Centre de loisirs de la Verrière Avenue des Noës 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T10:30:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00

2023-07-28T14:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00

