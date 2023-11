Sport ! Bike & Run – Ronde de Rouelles 2023 Centre de Loisirs de la Ferme du Mon Lecomte Le Havre, 26 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le HAC Triathlon organise un bike and run avec des distances adaptées pour différentes catégories :

– Course S (15,6 km) – Cadets, juniors, seniors, masters – départ à 14h

– Course XS (8 km) – Minimes et + 15 ans – départ à 12h15.

– Courses enfants :

– 6 km – Benjamins – départ à 11h15

– 4 km – Pupilles – départ à 10h30

– 2 km – Mini poussins et poussins – départ à 10h

Equipement : un vtt pour deux, un casque obligatoire pour chaque équipier sur toute la durée de l’épreuve, des chaussures de trail conseillées..

Centre de Loisirs de la Ferme du Mon Lecomte Rue Edouard Vaillant

Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie



The HAC Triathlon organizes a bike and run with adapted distances for different categories:

– Race S (15.6 km) – Cadets, juniors, seniors, masters – start at 2 p.m

– XS race (8 km) – Minimes and + 15 years – start at 12:15 p.m.

– Children’s races :

– 6 km – Benjamins – start at 11:15 a.m

– 4 km – Pupils – start at 10:30 a.m

– 2 km – Mini poussins and poussins – start at 10 a.m

Equipment: one mountain bike for two, helmet compulsory for each team member throughout the race, trail shoes recommended.

El Triatlón HAC organiza una carrera en bicicleta y una carrera a pie con distancias adaptadas a las diferentes categorías:

– Carrera S (15,6 km) – Cadetes, juniors, seniors, masters – salida a las 14h00

– Carrera XS (8 km) – Mínimos y mayores de 15 años – salida a las 12h15.

– Carreras infantiles :

– 6 km – Benjamines – salida a las 11h15

– 4 km – Alumnos – salida a las 10h30

– 2 km – Mini poussins y poussins – salida a las 10h00

Equipamiento: una bicicleta de montaña para dos personas, casco obligatorio para cada miembro del equipo durante toda la carrera, se recomienda calzado de trail.

Der HAC Triathlon organisiert einen Bike and Run mit angepassten Distanzen für verschiedene Kategorien:

– S-Rennen (15,6 km) – Kadetten, Junioren, Senioren, Masters – Start um 14 Uhr

– XS-Rennen (8 km) – Minimes und + 15 Jahre – Start um 12:15 Uhr.

– Rennen für Kinder :

– 6 km – Benjamins – Start um 11:15 Uhr

– 4 km – Pupilles – Start um 10:30 Uhr

– 2 km – Miniküken und Küken – Start um 10:00 Uhr

Ausrüstung: Ein Mountainbike für zwei Personen, Helmpflicht für jedes Teammitglied während des gesamten Rennens, Trailschuhe werden empfohlen.

