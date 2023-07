Marché fermier à Beaufief – « De la ferme à mon assiette » Centre de loisirs de Beaufief Saint-Jean-d’Angély Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Jean-d'Angély Marché fermier à Beaufief – « De la ferme à mon assiette » Centre de loisirs de Beaufief Saint-Jean-d’Angély, 5 juillet 2023, Saint-Jean-d'Angély. Marché fermier à Beaufief – « De la ferme à mon assiette » Mercredi 5 juillet, 16h30 Centre de loisirs de Beaufief Marché fermier avec les producteurs locaux ayant participé au programme « de la ferme à mon assiette », organisé en partenariat avec la MSA des Charentes et le centre de loisirs de Beaufief.

