Chall’ANGE Centre de Loisirs Cusset, 7 octobre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Le chall’ANGE est une course / marche caritative qui a lieu tous les deux ans sur Cusset. Elle vise, par le vecteur du sport pour tous, à rassembler autour d’Arthur, jeune homme atteint du syndrome d’Angelman, maladie neurogénétique rare..

2023-10-07 13:30:00 fin : 2023-10-07 21:00:00. .

Centre de Loisirs Chemin de Turgis

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The chall’ANGE is a charity run/walk held every two years in Cusset. Through sport for all, it aims to rally support for Arthur, a young man suffering from Angelman syndrome, a rare neurogenetic disorder.

La chall’ANGE es una carrera/caminata benéfica que se celebra cada dos años en Cusset. Su objetivo es utilizar el deporte para todos con el fin de apoyar a Arthur, un joven que padece el síndrome de Angelman, un raro trastorno neurogenético.

Der chall’ANGE ist ein Wohltätigkeitslauf/-marsch, der alle zwei Jahre in Cusset stattfindet. Der Lauf soll durch Sport für alle die Menschen um Arthur, einen jungen Mann mit dem Angelman-Syndrom, einer seltenen neurogenetischen Erkrankung, versammeln.

