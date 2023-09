Nogent Le Perreux, réunion de rentrée Centre de Loisirs Clémenceau Le Perreux-sur-Marne Catégories d’Évènement: Le Perreux-sur-Marne

Nogent Le Perreux, réunion de rentrée

Lundi 18 septembre, 19h30
Centre de Loisirs Clémenceau

Plusieurs objectifs pour cette réunion de rentrée : accueillir les nouvelles et nouveaux et receuillir leurs questions, leurs besoins, leurs envies,

présenter les différents sujets ouverts et activités de l’antenne,

préparer l'année à venir avec les possibles événements, projets et autres,

Il y aura à boire et à manger… mais toute contribution supplémentaire sera la bienvenue !

Centre de Loisirs Clémenceau
34 avenue Georges clémenceau, le perreux sur marne
Le Perreux-sur-Marne 94170

