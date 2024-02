23 1/4 d’heure du jeu Centre de Loisirs Bout des Landes Bruyères ACCOORD Nantes, samedi 17 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-17 14:15 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Une animation ludique organisée par un groupe de 15 bénévoles de la ludothèque, avec le soutien des professionnels du centre. Le principe est de proposer aux habitants et habitantes de Nantes Nord une journée sous le signe du rire, du jeu et du plaisir. Au programme : un retrogaming, un escape game (adultes uniquement), des jeux de société, fabrication de jeux en bois, espace de motricité, jeux de construction, découvrir le Pitch Car, faire un puzzle mille pièces en collectif, participer à des grands jeux et bien d’autres choses.

Centre de Loisirs Bout des Landes Bruyères ACCOORD Nantes Nord Nantes 44300

02 40 76 15 52 https://www.accoord.fr/nc_centre/csc-bout-des-landes/ bout-des-landes@accoord.fr