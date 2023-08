Soudain l’été prochain : Thibault Touyon en résidence à l’accueil de loisirs de la Ville de Bernay Centre de loisirs Bernay, 7 août 2023, Bernay.

Soudain l’été prochain : Thibault Touyon en résidence à l’accueil de loisirs de la Ville de Bernay 7 – 25 août Centre de loisirs

Thibault Touyon entame actuellement une série de peinture abordant les thématiques de la mode et de la surconsommation. Cette résidence de trois semaines à l’accueil de loisirs de la Ville de Bernay va lui permettre de poursuivre ses recherches et prototypes. À cette occasion, l’artiste proposera aux enfants d’échanger autour de sujets tels que la consommation textile, l’image de soi et l’acceptation, tout en les sensibilisant à des problématiques telles que le travail des enfants à travers le monde, en particulier dans l’industrie textile.

Centre de loisirs 7 rue Albert Schweitzer, 27300 Bernay Bernay 27300 Eure Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T09:00:00+02:00 – 2023-08-07T17:00:00+02:00

2023-08-25T09:00:00+02:00 – 2023-08-25T17:00:00+02:00