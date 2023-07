Cet évènement est passé Sur les pas de Roi Lear et de Cendrillon Centre de loisirs Avignon Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse Sur les pas de Roi Lear et de Cendrillon Centre de loisirs Avignon Avignon, 10 juillet 2023, Avignon. Sur les pas de Roi Lear et de Cendrillon 10 – 21 juillet Centre de loisirs Avignon Deux ateliers sont proposés, auprès d’un groupe de 12 enfants de 8 ans et auprès d’un autre groupe de 12 adolescents de 11 à 14 ans.

L’objectif est d’amener les jeunes à entrer dans une démarche poétique qui relie au sensible en les confrontant à des textes classiques et contemporains, des mises en situation autour de thèmes universels comme l’amour, l’abandon, la fraternité, le courage, les liens familiaux et la notion de territoire. Il s’agit de les faire voyager dans leur imaginaire, en jouant des rôles, les Rois, les filles du Roi, Cendrillon, ses méchantes sœurs et sa marâtre et de s’interroger sur les sentiments qui traversent les personnages en mettant en jeu leurs propres émotions. Afin de nourrir l’écriture et la dramaturgie de la pièce, nous imaginons parallèlement un travail au plateau pour mettre en chantier une collecte de témoignages autour des thématiques du Roi Lear avec des jeunes et adolescents du territoire en lien avec la Cie Mises en Scène. Le jeudi 20 juillet entre 10h et 12h une rencontre est envisagée à l’Entrepôt de la Cie Mises en Scène autour de questionnements abordés dans la création. Centre de loisirs Avignon 8 chemin de la Barthelasse Avignon 84000 Vaucluse paca [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 51 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

