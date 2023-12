Téléthon : Course parrainée et ateliers ludiques Centre de loisirs Artix, 1 décembre 2023, Artix.

Artix,Pyrénées-Atlantiques

Le matin : Une somme sera remise par un adulte pour chaque tour de parcours effectué par un enfant.

14 h à 17 h, salle polyvalente : les adhérents du Point jeunes et leurs animatrices attendront les enfants de 3 à

12 ans dans le village du Téléthon avec divers ateliers ludiques..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

Centre de loisirs

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Morning: A sum of money will be given by an adult for each lap of the course completed by a child.

2 to 5 p.m., salle polyvalente: members of the Point jeunes and their activity leaders will be waiting for children aged 3 to

12 years old in the Telethon village with a variety of fun workshops.

Por la mañana: un adulto entregará una suma por cada vuelta completada por un niño.

de 14.00 a 17.00 horas, sala polivalente: los miembros del Point Jeunes y sus animadores esperarán a los niños de 3 a

12 años en el pueblo del Teletón con diversos talleres lúdicos.

Vormittags: Für jede Runde, die ein Kind auf dem Parcours zurücklegt, wird ihm von einem Erwachsenen ein Betrag ausgehändigt.

14:00 bis 17:00 Uhr, Mehrzweckhalle: Die Mitglieder des Jugendtreffs und ihre Betreuerinnen erwarten Kinder von 3 bis 17 Jahren

12 Jahren im Telethon-Dorf mit verschiedenen spielerischen Workshops.

Mise à jour le 2023-11-25 par OT Coeur de Béarn