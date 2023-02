DU BRETON À LA MAISON – ( CONFÉRENCE EN FRANÇAIS) Centre de loisirs Arlequin Auray Catégories d’Évènement: Auray

Morbihan

DU BRETON À LA MAISON – ( CONFÉRENCE EN FRANÇAIS) Centre de loisirs Arlequin, 18 mars 2023, Auray. DU BRETON À LA MAISON – ( CONFÉRENCE EN FRANÇAIS) Samedi 18 mars, 10h00 Centre de loisirs Arlequin

Gratuit Une conférence en français à destination de toutes les personnes qui ne parlent pas breton, mais qui aimeraient parfois mettre en peu de breton dans leur quotidien à la maison sans savoir comment s’y prendre.

Ou trouver les ressources nécessaires en langue bretonne quand on ne parle pas breton ? (dessins animés, histoires audios, jeux vidéo éducatifs, livres, etc…), lesquels choisir et comment les utiliser ?

Florent vous propose une revue de ce qui existe et les conseils pour utiliser au mieux tous ces trésors insoupçonnés en langue bretonne. Centre de loisirs Arlequin 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T09:00:00+00:00 – 2023-03-18T10:30:00+00:00

