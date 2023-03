Semaine nationale de la petite enfance centre de loisirs Aire-sur-l'Adour Catégories d’Évènement: Aire-sur-l'Adour

Semaine nationale de la petite enfance centre de loisirs, 22 mars 2023, Aire-sur-l'Adour. Semaine nationale de la petite enfance 22 – 25 mars centre de loisirs Mercredi 22 mars

Spectacle en famille « forêt merveilles » à partir de 3 ans

Compagnie « L’envolée belle » Vendredi 24 mars

Atelier massages des bébés (40 minutes par binôme parent/bébé)avec Séverine des soins du monde

Massages pour les coliques du nourisson, les dents… avec points de réflexologie. Samedi 25 mars

Café parents « la psychomotrcicité libre » avec l’intervention d’une psychomotricienne centre de loisirs 38 rue des maraichers 40800 aire sur l’amour Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T18:00:00+01:00 – 2023-03-22T19:00:00+01:00

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

