petit bal gascon Dimanche 28 janvier 2024, 15h00 Centre de loisirs, à côté des pépinières Bourquin, Bours (65) 8 euros

Un dimanche après-midi festif, musical et dansant, organisé par l’Ecole Tarbaise de Musique et Traditions, animé par les groupes de l’école: Balensoirs et V2V.

Centre de loisirs, à côté des pépinières Bourquin, 65460 Bours, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-28T15:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:00:00+01:00

baltrad balfolk