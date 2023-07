Atelier Spores Mous x Centre de loisir Victor Hugo Centre de Loisir Victor Hugo Saint-Denis, 5 juillet 2023, Saint-Denis.

Atelier Spores Mous x Centre de loisir Victor Hugo 5 – 11 juillet Centre de Loisir Victor Hugo Destiné aux enfants du centre de loisir

Autour de la rencontre entre art et sport, les Spores Mous sont une compétition artistique et sportive très sérieuse d’épreuves insolites dans laquelle l’athlétisme en général et les Jeux Olympiques en particulier sont réinventés avec humour.

Les ateliers Spores Mous sont pensés pour être mobiles et s’adressent à un public diversifié et intergénérationnel.

Centre de Loisir Victor Hugo 27 rue Mermoz, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T10:30:00+02:00 – 2023-07-05T11:30:00+02:00

2023-07-11T13:30:00+02:00 – 2023-07-11T15:30:00+02:00