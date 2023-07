Atelier musical gratuit ! Centre de Loisir Saint-Éxupéry Andrésy Catégories d’Évènement: ANDRESY

Yvelines Atelier musical gratuit ! Centre de Loisir Saint-Éxupéry Andrésy, 12 juillet 2023, Andrésy. Atelier musical gratuit ! Mercredi 12 juillet, 10h00 Centre de Loisir Saint-Éxupéry Non accessible au public Avec Antoine Guerrero (guitare) et Sylvain Fontimpe (comédien)

Au programme : atelier participatif, concert et temps d’échange avec les artistes ! Centre de Loisir Saint-Éxupéry Rue des écoles Andrésy Andrésy 78570 Centre-Ville Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

