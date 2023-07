Résidence en structure d’accueil – Caroline Rivalan Centre de loisir – groupe scolaire Victor Asso – La Trinité La Trinité Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Du 10 au 21 juillet puis du 23 au 27 octobre, l’artiste Caroline Rivalan réalisera sa résidence Rouvrir le Monde en structure d’accueil avec le centre de loisir de La Trinité à La Trinité.

Lors de sa résidence, l’artiste partagera son temps de création avec un temps de transmission avec les enfants du centre de loisir de La Trinité, autour d’atelier de création.

Une restitution de résidence collective est prévue à La Station, (89, route de Turin, 06300 Nice), en janvier 2024.

