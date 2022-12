COLO ECOLO Centre de Lecture et d’activités culturelles du Brûlé Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

COLO ECOLO 26 – 30 juillet 2021 Centre de Lecture et d'activités culturelles du Brûlé

20€

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

VACANCES APPRENANTES DE L'AFC des Camélias avec inclusion d'enfants porteurs de handicaps
DATES: du lundi 26 au vendredi 30 juillet
LIEUX: Centre de Lecture et d'activités culturelles du Brûlé, en internat
DIRECTRICE: BLANCARD Nathalie
THÈME: L'ÉCOLOGIE à la Réunion et dans le monde

Productions finales visées:

Création d’un jeu de société utilisant et sollicitant l’écologie, l’inclusion du handicap, l’histoire et la géo de la Réunion

Chorégraphie dansée qui sera filmée et disponible aux parents (pas de spectacle de fin de séjour)

Journal écrit avec photos à destination des parents

