Participez à un atelier citoyen sur les enjeux du numérique sur votre territoire ! Centre de l’Astel Belberaud Belberaud Catégories d’Évènement: Belberaud

Haute-Garonne

Participez à un atelier citoyen sur les enjeux du numérique sur votre territoire ! Centre de l’Astel Belberaud, 18 janvier 2023, Belberaud. Participez à un atelier citoyen sur les enjeux du numérique sur votre territoire ! Mercredi 18 janvier, 18h00 Centre de l’Astel Belberaud

Gratuit sur inscription

Le Sicoval avec Ekitia, Instant Science et la Chaire UNESCO « Ethique, science et société », vous invitent à un atelier sur le thème : « l’utilisation des données un enjeu sociétal majeur » Centre de l’Astel Belberaud Astel, Parc de la Balme, Belberaud Belberaud 31450 Haute-Garonne Occitanie Page d’accueil Quel que soit votre profil ou votre niveau de connaissances sur les problématiques et les pratiques du numérique venez : Débattre sur les enjeux éthiques posés par la numérisation de la société

Exprimer votre avis pendant l’immersion dans des scénarios sur votre futur quotidien autour de différentes thématiques (mobilité durable, transition énergétique, relation santé-environnement, efficacité des politiques publiques,….) Cette consultation citoyenne permettra d’orienter, dans un cadre de confiance, le développement de projets numériques structurants

pour la Région Occitanie..

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T18:00:00+01:00

2023-01-18T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Belberaud, Haute-Garonne Autres Lieu Centre de l'Astel Belberaud Adresse Astel, Parc de la Balme, Belberaud Ville Belberaud lieuville Centre de l'Astel Belberaud Belberaud Departement Haute-Garonne

Centre de l'Astel Belberaud Belberaud Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belberaud/

Participez à un atelier citoyen sur les enjeux du numérique sur votre territoire ! Centre de l’Astel Belberaud 2023-01-18 was last modified: by Participez à un atelier citoyen sur les enjeux du numérique sur votre territoire ! Centre de l’Astel Belberaud Centre de l'Astel Belberaud 18 janvier 2023 Belberaud Centre de l'Astel Belberaud Belberaud

Belberaud Haute-Garonne