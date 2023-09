[MASTER CLASS] Atelier d’approfondissement sur la méthode VaKE (Value and Knowledge Education ou Éducation aux Valeurs et au savoir) Centre de langues mutualisé – CentraleSupélec – Bâtiment Eiffel – 3ème étage Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette [MASTER CLASS] Atelier d’approfondissement sur la méthode VaKE (Value and Knowledge Education ou Éducation aux Valeurs et au savoir) Centre de langues mutualisé – CentraleSupélec – Bâtiment Eiffel – 3ème étage Gif-sur-Yvette, 12 octobre 2023, Gif-sur-Yvette. [MASTER CLASS] Atelier d’approfondissement sur la méthode VaKE (Value and Knowledge Education ou Éducation aux Valeurs et au savoir) Jeudi 12 octobre, 14h00 Centre de langues mutualisé – CentraleSupélec – Bâtiment Eiffel – 3ème étage Sur inscription. Cette Master Class interactive sera animée par Frédérique Brossard Børhaug, professeure des sciences de l’éducation à VID Specialized University de Stavanger en Norvège. Dans un premier temps, nous vous proposons d’approfondir votre connaissance de la méthode VaKE (Value and Knowledge Education ou Éducation aux Valeurs et au savoir). Qu’est-ce que la méthode VaKE ? C’est une approche didactique innovante, basée sur la résolution de conflits sociétaux complexes, à l’aide de dilemmes fictifs mais proches de la réalité. Cette méthode contribue à encourager une pensée critique et à éviter l’adoption de solutions toutes faites dans les processus de prise de décision. Dans un second temps, nous vous offrons la possibilité de passer de la théorie à la pratique. En effet, vous serez invités à concevoir et à rédiger en binôme votre propre dilemme que vous pourrez appliquer dans votre pratique professionnelle. Centre de langues mutualisé – CentraleSupélec – Bâtiment Eiffel – 3ème étage 8-10 rue Joliot-Curie – 91 190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/InterLang/ApprofondissementsurlamethodeVaKE/questionnaire.htm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T14:00:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00

2023-10-12T14:00:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00 éducation formation © Elamine Maecha Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu Centre de langues mutualisé - CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel - 3ème étage Adresse 8-10 rue Joliot-Curie - 91 190 Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette Departement Essonne Lieu Ville Centre de langues mutualisé - CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel - 3ème étage Gif-sur-Yvette latitude longitude 48.70978;2.166634

Centre de langues mutualisé - CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel - 3ème étage Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/