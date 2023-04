Master Class sur la méthode VaKe (Values and Knowledge Education), ou l’éducation aux valeurs et au savoir Centre de langues mutualisé – CentraleSupélec – Bâtiment Eiffel – 3ème étage Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Master Class sur la méthode VaKe (Values and Knowledge Education), ou l’éducation aux valeurs et au savoir Centre de langues mutualisé – CentraleSupélec – Bâtiment Eiffel – 3ème étage, 10 mai 2023, Gif-sur-Yvette. Master Class sur la méthode VaKe (Values and Knowledge Education), ou l’éducation aux valeurs et au savoir Mercredi 10 mai, 14h00 Centre de langues mutualisé – CentraleSupélec – Bâtiment Eiffel – 3ème étage Sur Inscription. La méthode VaKE (Values and Knowledge Education) est une approche didactique innovante basée sur la résolution de conflits sociétaux complexes à l’aide de dilemmes fictifs mais proches de la réalité. Cette méthode promeut une acquisition de connaissances autoorganisées et une réflexion morale appuyée. En raison de l’accent mis sur la collaboration entre pairs, sur l’importance d’embrasser de multiples perspectives et la prise en compte de valeurs et argumentaires divers, la méthode VaKE est fort utile pour le développement de compétences interculturelles. Cette approche didactique est cependant flexible et peut être adaptée à d’autres contextes pédagogiques, par exemple aux formateurs en entreprise, aux consultants et autres éducateurs afin de discuter différentes questions éthiques dans un positionnement pédagogique non dogmatique et dans le respect de la diversité de la société actuelle (Weyringer et al., 2022). Lors de cette Master Class interactive animée par Frédérique Brossard Børhaug, professeure des sciences de l’éducation à VID Specialized University de Stavanger en Norvège, vous serez invités à participer à la résolution d’un dilemme portant sur l’anthropocène et la désobéissance civile de la part de jeunes citoyens. Une présentation de la méthode VaKE vous sera aussi proposée. Elle sera suivie d’une discussion sur une possible adaptation dans vos propres contextes éducatifs. Centre de langues mutualisé – CentraleSupélec – Bâtiment Eiffel – 3ème étage 8-10 rue Joliot-Curie – 91 190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/InterLang/MasterClasssurlamethodeVaKE/questionnaire.htm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

