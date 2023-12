Introduction à la cartographie sensible et expérimentale : fabrique, sémiologie, géométrie. Produire cette carte « qui dit quelque chose de nous » Centre de Langue Mutualisé, 3ème étage Bâtiment Eiffel Gif-sur-Yvette, 24 janvier 2024, Gif-sur-Yvette.

Introduction à la cartographie sensible et expérimentale : fabrique, sémiologie, géométrie. Produire cette carte « qui dit quelque chose de nous » Mercredi 24 janvier 2024, 13h30 Centre de Langue Mutualisé, 3ème étage Bâtiment Eiffel Sur Inscription.

Qu’est ce que la cartographie ?

La cartographie, c’est représenter le monde, les territoires, l’espace, par le dessin : c’est restituer ce qu’on voit, ce qu’on sait, ce qu’on comprend du monde par un dessin composé de formes, de couleurs, de mouvements, de contrastes. Mais au-delà de la figuration du monde, cartographier est aussi et surtout un acte politique et social, et relève donc d’une intention, et de fait transmet un message, un savoir, une connaissance.

La cartographie est une discipline très riche qui se place au croisement d’autres disciplines : la science, l’art, le design, la technique et la politique.

Au menu de notre atelier de cartographie sensible :

Après un rappel rapide des fondamentaux de la fabrication de la carte, nous vous inviterons à vous « projeter dans la carte », c’est-à-dire à cartographier vos traces spatiales, vos itinéraires de vie ou vos imaginaires, de la manière dont vous percevez, utilisez, organisez ou produisez les espaces, les lieux, les territoires dans lesquels vous vivez ou vous vous déplacez.

Dans cette perspective nous franchirons toutes les étapes de la fabrique cartographique, de la définition de l’intention en passant par la collecte des données puisées dans vos mémoires et la réalisation des diverses esquisses qui nous conduira à la production d’une carte finalisée.

Qui est Philippe Rekacewicz ?

Philippe Rekacewicz est géographe, cartographe et information designer.

Il a dirigé de 1996 à 2008, une unité cartographique du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), le GRID-Arendal.

Il travaille actuellement sur plusieurs projets socio-géographiques (perception et représentation des frontières) et s’intéresse aux relations qui unissent la cartographie avec l’art, la science et la politique. Il conduit en outre une recherche sur les aspects techniques de la sémiologie graphique, de la représentation visuelle des données, « les écritures cartographiques en prolongement » et l’émergence de la cartographie radicale (ou critique ou encore expérimentale).

Depuis 2006, il participe à des projets carto-artistiques et « d’art politique » dans divers pays européens.

Depuis janvier 2021, il est chercheur-associé rattaché au département des sciences sociales de l’université de Wageningen aux Pays-Bas dans le cadre du programme « Embedded Ecologies » qui explore les perceptions et ressentis de diverses communautés aux Philippines et en Europe en ce qui concerne la toxicité de leurs milieux de vie.

Il coanime enfin, avec Philippe Rivière, le site visionscarto.net depuis 2014.

Centre de Langue Mutualisé, 3ème étage Bâtiment Eiffel 8-10 rue Joliot-Curie, Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

