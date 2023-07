JEP 2023 / Visite commentée des expositions de Julien Magre « Plumes » et de Rip Hopkins « Plumassiers » CENTRE DE L’AFFICHE Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

En résonance avec l’exposition des oeuvres de plumasserie de Maxime Leroy, au musée des Arts précieux Paul-Dupuy, deux écritures photographiques aussi différentes que complémentaires, celles de deux artistes de grande renommée, Rip Hopkins et Julien Magre, révèlent aux curieux deux visions de la plume, de ses métiers, de ses passions, de ses personnages singuliers, discrets ou fantasques, toujours profondément

humains et sensibles.

Deux ouvrages, Plumassiers de Rip Hopkins et Plumes de Julien Magre seront publiés chez Filigranes.

Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h. Réservation obligatoire au 05 62 27 44 63.

Espace d'exposition du MATOU – 58, allées Charles-de-Fitte 31300 Toulouse

© Rip Hopkins © Julien Magre