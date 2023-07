Journées du Matrimoine – Autour d’ISADORA DUNCAN (1877-1927), pionnière de la DANSE moderne – RÉPÉTITION PUBLIQUE avec PIANO, et échanges Centre de la Voix Rhône-Alpes (CVRA) Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Journées du Matrimoine – Autour d’ISADORA DUNCAN (1877-1927), pionnière de la DANSE moderne – RÉPÉTITION PUBLIQUE avec PIANO, et échanges 16 et 17 septembre Centre de la Voix Rhône-Alpes (CVRA) Gratuit. — Limité à 12 personnes / séance. — Réservation recommandée (non obligatoire). — En fin de séance, possibilité de pratiquer la Danse d’Isadora Duncan pour en découvrir l’esprit (accessible à toutes et tous, adultes et enfants, sans prérequis).

Autour d’ISADORA DUNCAN (1877‑1927, pionnière de la Danse Moderne), de LISA DUNCAN (Isadorable, 1898‑1976) et de leurs échos.

> RÉPÉTITIONS PUBLIQUES d’un récital de DANSE avec PIANO, et ÉCHANGES avec le public.

• En fin de séance, il sera proposé, aux personnes qui le souhaitent — aux adultes comme aux enfants — un petit moment partagé pour ENTRER en douceur dans la DANSE d’Isadora Duncan et en découvrir et ressentir l’esprit (accessible à toute personne, sans prérequis).

• ISADORA Duncan révolutionna l’art de la Danse au début du XXe s (mouvement artistique connu sous le nom de ‘DANSE LIBRE’, 1900-1938) par un retour à la Nature, à l’art de la Grèce antique, de la Renaissance et du XIXe s., et par une relation émotionnelle profonde et novatrice à la Musique (Schubert, Chopin, Gluck, Grieg, Beethoven, Scriabine, Tchaïkovsky, Wagner, etc.).

• Par son art et sa remarquable liberté d’expression, Isadora Duncan redonna toute sa place à la beauté et à l’harmonie du corps en résonance profonde avec la musique ; elle fonda ainsi les débuts de la Danse moderne (1900-1938) à l’origine de la Danse contemporaine.

• À partir de 1924, la merveilleuse danseuse LISA DUNCAN (1898-1976), Isadorable, élève et fille adoptive d’Isadora, se produit à Paris et crée une école de Danse au Théâtre des Champs Élysées. Seule et avec ses élèves, elle se produit à Paris jusqu’en 1938 où elle connaît un succès unanime.

• Ces répétitions publiques exceptionnelles et les échanges proposés à l’occasion des Journées du Matrimoine 2023 seront aussi l’occasion d’évoquer les échos qu’Isadora Duncan et ses élèves (les Isadorables), en particulier Lisa Duncan, eurent sur l’émergence et le développement de la Danse libre à Paris (1922-1938).

Centre de la Voix Rhône-Alpes (CVRA) 24 av. Joannès Masset, LYON Lyon 69009 Vaise Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.centredelavoix.com/acc%C3%A8scvra https://www.facebook.com/CentreDeLaVoixRhoneAlpes Centre de formation artistique dédié au chant et proposant des activités autour de l'art vocal, du mouvement et de la musique. Métro Gorge-de-Loup – Le CVRA se trouve dans le Centre d'activité de Gorge-de-Loup, rue des Combattants d'Afrique du Nord 1952-1962. Le CVRA se situe dans le bâtiment « La Fabrique du 9ème ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

@ Arnold Genthe (1869-1942), ca 1916-1918