Hildegarde de Bingen, stage de chant et méditation Centre de la Voix d’Aunis Saint-Sauveur-d’Aunis, 15 septembre 2023, Saint-Sauveur-d'Aunis.

Hildegarde de Bingen, stage de chant et méditation 15 – 17 septembre Centre de la Voix d’Aunis 180 euros + 8 euros d’adhésions. Sur inscription.

Apprenez les chants d’Hildegarde de Bingen par transmission orale ainsi qu’avec les partitions, développez votre technique vocale et de yoga du son, avec des moments de méditation, et assistez à un concert en clôture de stage.

Ce stage est ouvert à tous, avec un maximum de 12 participants.

Situé à la porte du Marais, sur les terres de La Raguenaudière, le Centre de la Voix vous accueille en pleine nature. Il dispose de deux dépendances (de 70 m² et 100 m²) ainsi que de la possibilité de camper à la ferme. Vous aurez accès à une cuisine, des douches et des toilettes. Des temps sont également prévus dans les églises environnantes. Nous sommes à seulement 20 minutes de La Rochelle et à 30 minutes des plages de l’Île de Ré et de l’Île d’Aix.

Vous avez la possibilité de dormir sur place en autonomie en camping à la ferme. Des douches sont à votre disposition, ainsi qu’un coin cuisine. La participation pour les frais de fluides et d’entretien s’élève à 10 euros par nuit, à régler sur place.

Vivez trois jours en chantant, en explorant les mots et en découvrant le silence d’Hildegarde, cette femme spirituelle exceptionnelle du XIIe siècle. Hildegarde de Bingen, source de vie, vous fera ressentir dans un corps chantant et méditant cette énergie de vie qu’elle nomme « Viridité, » de couleur verte, et qui fait germer toute chose.

Développez votre voix, élargissez votre répertoire, et expérimentez des techniques de chant, de mouvement et de méditation issues du chant sacré, de la conscience du corps et de la voix, ainsi que du yoga du son.

Situé à la porte du Marais, sur les terres de La Raguenaudière, le Centre de la Voix vous accueille en pleine nature avec deux dépendances (70 m² et 100 m²) ainsi que la possibilité de camper à la ferme. Vous aurez accès à une cuisine, des douches et des toilettes. Des moments sont également prévus dans les églises environnantes. Nous sommes à seulement 20 minutes de La Rochelle et à 30 minutes des plages de l’Île de Ré et de l’Île d’Aix.

Programme des stages :

– Apprenez à chanter les mélodies qui ont inspiré Hildegarde de Bingen, cette exceptionnelle abbesse du XIIe siècle. Tout en développant votre technique vocale, vous apprendrez les chants et les neumes (écriture musicale médiévale) par transmission orale ainsi qu’avec les partitions. Des moments de méditation ponctueront les journées pour une meilleure assimilation de ces chants et pour vivre les bienfaits qu’ils procurent. Vous aurez également l’occasion de chanter dans les églises, en pleine nature, et de partager lors de concerts.

– Chants d’Hildegarde issus de l’Ordo Virtutum ou de la Symphonie des Harmonies Célestes, transmission orale & partitions (neumes).

– Mantras et vocalises extraits des chants d’Hildegarde.

– Technique vocale en conscience corps & voix, inspirée des enseignements d’Hildegarde, du chant médiéval, du yoga du son, de la conscience corporelle, du souffle, de l’expression, de l’anatomie, etc.

La technique vocale en conscience corps & voix s’inspirera également des enseignements d’Hildegarde, des éléments aux vents, du végétal à l’animal, dans l’équilibre et l’harmonie de ses chants et de la modalité médiévale. Des moments de méditation viendront ponctuer les journées, avec des cercles de chant et de méditation, en abordant des techniques de méditation et des moments de silence issus du chant sacré et du yoga du son. Vous aurez également l’occasion de chanter dans les églises, en pleine nature, et d’improviser.

– Poésies et mots d’Hildegarde.

– Cercles de chant et de méditation, improvisation, chant en conscience, concert ou partage en fin de stage.

Chaque stage abordera un répertoire différent et commun, ce qui permettra aux stagiaires, selon leurs possibilités, de rejoindre les concerts des autres stages et de chanter en groupe ou en soliste. Le concert de fin de stage mettra en avant les mots et les chants d’Hildegarde, en lien avec les participants et les échanges.

Centre de la Voix d’Aunis Terre de la Raguenaudière 17540 Saint-sauveur-d’Aunis Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0699904457 http://www.voixdaunis.com https://www.helloasso.com/associations/voix-d-aunis?_ga=2.70330391.642643924.1690372322-276641274.1678705346;https://www.youtube.com/user/voixdaunis/videos [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/voix-d-aunis/evenements/hildegarde-de-bingen-stage-de-chant-et-meditation-2 »}, {« type »: « email », « value »: « centredelavoix17@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0699904457 »}] Cette ancienne ferme, à la porte du marais, vous accueille, dans ses anciennes écuries et granges pour travailler la voix, la conscience corporelle, le yoga, en pleine nature. Entre Saint-Sauveur d’Aunis et Nuaillé d’Aunis. A 20 minutes de La Rochelle, et 17 minutes de Surgères.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

stage de chant Hildegarde de Bingen

©Voix d’Aunis