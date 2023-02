LE MONT DES PITCHOUNS CENTRE DE LA VILLE DE ST OUEN, 18 février 2023, Saint-Véran.

LE MONT DES PITCHOUNS 18 – 25 février CENTRE DE LA VILLE DE ST OUEN

850 € (transport possible de PARIS et de différentes villes. Nous sommes à votre disposition)

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

CENTRE DE LA VILLE DE ST OUEN 05350 SAINT VERAN Saint-Véran 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

GLISSE et MONTAGNE… Avec une implantation au coeur des Pistes…

Pour un séjour à la montagne réussi, venez découvrir le Queyras : la plus haute vallée habitée d’Europe ! Le Queyras est un territoire préservé et ensoleillé pour nous oxygéner… Notre chalet : Une magnifique implantation dans le plus haut village d’Europe… Un chalet confortable et bien agencé : 127 places répartis par chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets. 7 salles d’activités, bar, discothèque et salle de spectacle, bibliothèque, salle ping-pong, labo photo, cheminée, salle fitness, salle de jeux et coin détente… Par son altitude, l’enneigement est bon et le soleil méditerranéen généreux..

LES ACTIVITÉS :

LE SKI :

– 4 à 6 h/jour (ceci est une moyenne à moduler selon la fatigue, l’état de l’enneigement et les souhaits des jeunes) par groupe de niveau homogène,

– Remontées mécaniques illimitées. Casque et matériel fournis.

E.S.F :

– 4 vacations de 2 heures chacune. Présence permanente de nos animateurs durant ces vacations,

– Tests en fin de séjour (insigne fourni).

JOURNÉE FINLANDAISE : Contact avec le monde sauvage… Découverte des chiens et de la balade en traîneau,

Au programme :

– Chiens de traîneaux : 1 séance adaptée à l’âge des jeunes sans oublier les soins, le brossage et la mise en place du harnais,…

– Fabrication d’Igloos et de Lanternes finlandaises : des constructions simples, des défis à relever… Du plaisir en perspective…

– Soirée contes et mystères : réchauffés par un bon chocolat chaud, c’est à la lueur de nos lanternes que nous profiterons d’une veillée conte… Un beau voyage… Une belle expérience…

ACTIVITÉS DE NEIGE :

– Bonhommes de neige : une colo sans bonhomme de neige : IMPENSABLE… Ils fleuriront tout autour de notre chalet.

– Luge : sur la piste sécurisée de la station, nos jeunes profiteront de glissades aussi amusantes que riches en sensations,

ACTIVITE TRADITIONNELLE :

– La découverte du musée du SOUM – la découverte de la vie d’autrefois en montagne. De quoi apprécier la vie d’aujourdhui.

TOP VEILLÉES : Un programme varié et adapté…

– Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité ou tous ensemble pour plus d’intensité (dont la soirée spéciale du jour de l’an) ,

– Des veillées montagnardes : observation de descentes aux flambeaux, animations traditionnelles,..



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T08:00:00+01:00

2023-02-25T18:30:00+01:00